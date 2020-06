Sin tumultos ni largas filas se reinició hoy la actividad en las oficinas de Relaciones Exteriores en el interior de una plaza comercial de avenida Mexico.

La escasa concurrencia se debió sobre todo a que solo se atendió a gente previa cita, explica uno de los solicitantes.

“Y yo me esperaba hoy en la mañana dije va a haber muchísima gente pues que logró hacer sus citas y no, no había más de 20 gentes que iban a atender supuestamente con citas, yo he estado toda la mañana aquí esperando el que llegue gente,pues la mayoría de la gente pues yo creo que no logro hacer sus citas porque está completamente solo, salió la delegada y lo único que les dio es explicación”.

Hoy en Relaciones Exteriores se atendieron solo a 23 personas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)