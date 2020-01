Padres de familia de niños con padecimientos crónicos como la hemofilia o epilepsias atendidos en el IMSS sufren de falta de medicamentos desde que inició el año y la condición de sus pequeños empeora, aquí explican: “He batallado yo con lo que viene siendo el Factor 9 y he batallado con el levetiracetam que es para la epilepsia”.

“Con topiramato y baltraro -¿no se las dan porque no hay?- Porque no hay, a veces batallo por una u otra cosa”.

Si el factor nueve no se les aplica a los pacientes con hemofilia puedes desarrollar hemorragias internas que desencadenan secuelas para toda la vida e incluso la muerte. (Por Rocío López Fonseca / Foto: Cuartoscuro.com)