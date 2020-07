El 75 por ciento de las escuelas privadas en Jalisco no contaba con experiencia para realizar clases virtuales, hasta antes de la pandemia de Covid-19, señala encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado.

El sondeo destaca que el 53 por ciento de los colegios señala que la educación a distancia fue una buena experiencia, indica el investigador del Instituto, Santiago Ruiz Bastida.

“Y al preguntarle si contaban con experiencia en las clases virtuales, el 75 por ciento de las escuelas nos contestaron que no, un 24 por ciento ya había tenido esta experiencia y un 0.8 por ciento prefirió no responder a esta pregunta”.

El 42 por ciento de los colegios encuestados se apoyo en un software libre para dar sus clases virtuales, y el 25 por ciento en las redes sociales.

La plataforma más utilizada por sus maestros fue Classroom. (Por Claudia Manuela Pérez)