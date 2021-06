En la continuación de la Eurocopa 2020, República Checa, como visitante, derrotó 2-0 a Escocia, con doblete de Patrik Schick en duelo del grupo D celebrado en el estadio Hampden Park de Glasgow.

Y en actividad del Grupo E, Eslovaquia dio la sorpresa al vencer de visitante por 2-1 a Polonia con tantos de Szczesny y Skriniar; Linetty descontó por los polacos que terminaron con diez por expulsión de Krychowiak.

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, dijo que a sus 36 años duerme tranquilo sin importar si que va o se queda en la Juventus. “A mis 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa”, declaró el capitán luso en la rueda de prensa previa a su debut de mañana ante Hungría. Portugal, por cierto, es el Campeón defensor de la Eurocopa.

Y mientras que el exportero de la Selección de Dinamarca, Peter Schmeichel arremetió contra la UEFA tras lo sucedido en la emergencia médica de Christian Eriksen, en el juego del sábado ante Finlandia, donde asegura que ellos no querían reiniciar pero que, sin embargo la UEFA, los obligó a jugar. Afirmó que les dieron 3 opciones: “Una era jugar de inmediato y jugar los últimos 50 minutos, la siguiente era llegar el domingo a las 12 del mediodía y terminar los 50 minutos y la tercera opción era perder el partido, 3-0”.

Hoy la UEFA aseguró que trató con máximo respeto el caso y desmintió que haya obligado a los daneses a reanudar el partido.

(Por Manuel Trujillo Soriano).