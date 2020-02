El ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que México debe confiar en la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Anunció que los bienes que tenga serán devueltos, pues afirmó que su país no es refugio de corruptos.

Afirmó que España, en coordinación con México, garantizará la extradición del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. (Foto: Archivo)