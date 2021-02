Una vez que superó el Covid-19, el productor Juan Osorio tiene ganas de seguir realizando proyectos, y en entrevista con Notisistema, mencionó cuáles son sus dos sueños de llevar a la pantalla y al teatro:

“Tengo dos proyectos que le pido a Dios me de vida para terminar, es Aventurera, reponer Aventurera, pero así, imagínate, con Eva Cedeño, o sea, me puede ir muy bien ¿y el otro? se llama Cantinflas, estamos cortos de posibilidades de recursos, pero va a llegar, vamos a encontrar la forma de que, eso estoy buscando, o sea una coproducción de Televisa y Netflix.”

Para personificar a Cantinflas, Juan Osorio no quita el dedo del renglón y sigue esperando a que Diego Luna acepte el proyecto.

(Por Katia Plascencia Muciño)