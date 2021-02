El actor José Eduardo Derbez se integra a los conductores del programa “Miembros al aire” que transmite Unicable.

En entrevista con Notisistema, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, mencionó que aceptó por la amistad que tiene con los otros conductores:

“Desde que me marcó Lalo Suárez para integrarme, yo acepté encantado, y a parte son compañeros que conozco desde hace muchísimos años, y eso hace que se vea esa amistad y se traspase la pantalla; fíjate que con todos tengo una amistad de hace mucho, mucho tiempo, bueno, es más, hay un video donde el “Burro” Van Rankin me sale cargando en sus piernas, imagínate.”

Para este año José Eduardo Derbez tiene en su agenda de trabajo, participar en un par de series de televisión, de las cuales aún no puede hablar debido a los contratos. (Por Katia Plascencia Muciño)