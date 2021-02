A pesar de que Jaime Camil lleva varios años viviendo en Los Ángeles, buscando una oportunidad para triunfar en Hollywood, su hermana Issabela Camil prefiere continuar su carrera actoral en México, así lo reveló en exclusiva para Notisistema:

“No, no es algo que, yo estuve ahí cuando estaba más jovencita y me fue bien, hice varias series, una que otra película, pero bueno, mi vida ahorita está aquí y no eh, no soy de esas actrices que ¡ay cuándo vaya a Hollywood! No lo proyecto así, digo, si algún día hay un director padre, no me cierro a una posibilidad tampoco, pero digo, no me voy a agarrar mis maletas e irme a Los Ángeles a buscar, no tampoco.”

Actualmente Issabela Camil participa en el melodrama “Vencer el desamor” que culminará su transmisión el próximo viernes 19 de febrero. (Por: Katia Plascencia Muciño / Foto: cuartoscuro)