El actor César Évora no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia y en entrevista con Notisistema aseguró que él, a diferencia de otros actores, sí se va a vacunar en contra del Covid-19:

“Por supuesto que me voy a vacunar, claro que sí, la vacuna es fundamental, y en la medida de que todos nos vacunemos, vamos a ir aplanando realmente la curva, esa va a ser la única manera, mira el caso de Israel lo que está logrando con la vacunación, es un país ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se puede lograr con la vacunación, negar la vacunación o negar el tapabocas, me parece tonto.”

César Évora mencionó que está muy agradecido con los productores que lo mantienen activo, por lo que este año tiene una agenda llena de trabajo. (Por: Katia Plascencia Muciño / Foto: Cuartoscuro)