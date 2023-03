Confía la oposición en que la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong a la coordinación del Grupo Parlamentario PRI en la Cámara Alta no tendrá repercusiones en el llamado Bloque de Contención que también conforman PAN, PRD y MC, así lo expresa el coordinador de Acción Nacional, en el Senado, Julen Rementería.

“Y yo los veo muy puestos en lo que son las causas del bloque, así que no veo por qué podría haber una variación en ello. No se ve, no juzgaría yo ni siquiera como algo que pudiera llegar a suceder en este momento. Yo lo vel sólido y veo al bloque yendo para adelante”.

Por su parte, Clemente Castañeda, líder la bancada de Movimiento Ciudadano, reconoció el trabajo de Osorio Chong, como coordinador del PRI y confió en que su sucesor, Manuel Añorve, mantendrá la posición política que tuvo el ex secretario de Gobernación. (Por: Arturo García Caudillo)