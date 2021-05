Luego que en los procesos electorales de 2015 y 2018 se suspendió la aplicación de la Ley Seca durante la jornada electoral en Jalisco, este año, el sector restaurantero cree que al evidenciarse que la venta de alcohol no genera afectaciones en el proceso, de nuevo se omitirá su aplicación.

El artículo 42 de la Ley para Regular la Venta de Bebidas Alcohólicas señala que el día de la jornada y 24 horas antes, no puede realizarse la venta de embriagantes, no obstante, por decretos estatales no se aplicó la legislación en los últimos comicios. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del Estado de Jalisco, Mario Ávalos, expresó que hasta el momento ni ayuntamientos, ni otras autoridades, han informado que sí se vaya a aplicar la ley seca.

“No ha habido modificaciones y no se han generado dificultades que nos hagan pensar que pueda cambiar esta medida”.

Al cuestionar a los ayuntamientos metropolitanos sobre la aplicación de la Ley Seca, señalaran que en próximos días se decidirá sobre el tema. (Por Héctor Escamilla Ramírez)