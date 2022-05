Anticipan especialistas de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco que para la temporada de huracanes 2022 se espera la formación en el pacífico mexicano de entre 14 y 19 ciclones tropicales.

Sin embargo el jefe del área de monitoreo de fenómenos perturbadores de la dependencia estatal Magdiel Carrazco Díaz, señala que no se puede conocer cuántos tocarán territorio jalisciense.

“Pero haciendo sobre todo mucho hincapié de que esto no quiere decir que se vayan, que de esa cantidad puedan llegar a afectar nuestro territorio. Estamos claros que es un estimado que puede servir para una planificación pero eso no te puede prever cuántos van a llegar a nuestro territorio”.

En cuanto a las lluvias del temporal se refiere los expertos estiman irregularidad en las precipitaciones, algunas por encima y otras por debajo del promedio. (Por José Luis Escamilla)