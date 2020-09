Informa el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que debido a que no se juntaron las firmas ciudadanas necesarias para solicitar la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, es casi un hecho que el presidente López Obrador enviará en las próximas horas al Senado, la solicitud.

“Habrá coordinación en este caso. Todavía no decidimos en el grupo si nosotros lo presentamos o esperamos por el anuncio, por cortesía política con el presidente, que lo pueda él presentar dentro de sus facultades constitucionales y legales”.

Y es existen tres opciones para hacer la petición: la primera es que se junten alrededor de un millón 600 mil firmas ciudadanas; la segunda es recabar la tercera parte de las firmas de diputados o bien senadores; y la tercera que el presidente de la República haga personalmente la solicitud. (Por Arturo García Caudillo)