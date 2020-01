La esposa del policía tapatío Raudel Sandoval Barrera, privado de la libertad por un grupo armado el 3 de enero, acusó que las autoridades no han dan ningún tipo de apoyo para localizar al elemento, que afirma, era un padre de familia honesto. El único respaldo, dice, lo recibe de otros compañeros de corporación.

Es la segunda tragedia para esta familia, pues el 31 de diciembre también desapareció su sobrino Cristian Alexander Valencia Ruiz de 16 años. Ella no descarta que los hechos tengan relación. El ama de casa dice que de nada le sirve que los funcionarios le ofrezcan protección:

“¿De qué me sirve la protección? Mi esposo era policía y aún así se van a sus casas y eres un civil cualquiera”.

La agraviada mencionó que debió abandonar su casa ante el temor de otro ataque de un grupo criminal y tiene a sus tres hijos escondidos. La esposa del elemento, quien pidió reservar su nombre, acudió este sábado a la misa por el Día del Policía en Catedral para pedir ayuda a funcionarios estatales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)