El ayuntamiento tapatío suspenderá a lo largo de esta semana la instalación de otros siete tianguis ubicados en zonas de riesgo de contagio por Covid-19 en Guadalajara.

Se destaca que este domingo de nuevo no dejarán instalarse al tianguis de El Baratillo y el de Polanco.

La Coordinación General de Desarrollo Económico del municipio informó que los tianguis que no se instalarán en próximos días son el de la Del Fresno, en la colonia homónima; el Melchor Muzquiz, en Lomas del Paradero; Guacamaya, en la colonia Morelos; El Baratillo y Polanco; el tianguis de la Echeverría, y el tianguis de La Guadalupana. Los otros 158 tianguis del municipio que sí se instalen deberán aplicar filtros sanitarios.

Los tianguis que la semana pasada no dejaron instalar, como el de Miravalle, Abundancia o Hacienda Mochitiltic, esta semana sí podrán instalarse. (Por Héctor Escamilla Ramírez)