Por cuarta semana consecutiva serán 14 los tianguis que no se les permitirá instalarse en Guadalajara por ubicarse en zonas con alta incidencia de Covid-19. Destaca que este sábado no se permitirá la instalación del Tianguis Cultural, al ubicarse entre dos zonas de elevada proliferación de contagios.

A partir de mañana, los otros tianguis que no permitirán su instalación serán el de Manuel M Diéguez y Rancho Nuevo; el jueves el de San Andrés y Secundina Gallo; el viernes el de la colonia Insurgentes y Hacienda La Calera en Oblatos; el sábado el de Legalidad y el Cultural; domingo, el de Lomas del Paraíso y la calle Sucre; lunes el de Luis Manuel Rojas y Santa Elena de la Cruz y finalmente el próximo martes, el de Talpita y la Guadalupana. Habla el alcalde Ismael del Toro:

“Nos marca el semáforo del número de contagios por zona que hay en la ciudad, y les pido a que nos ayuden sigamos con este proceso para inhibir la aceleración de contagios”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)