Esta semana se reunirá la Mesa de Educación para analizar posibles fechas de retorno a las aulas, señaló el gobernador Enrique Alfaro al entregar apoyos económicos a escuelas privadas.

“Nosotros vamos a hacer un corte de caja esta misma semana para hacer una valoración que eventualmente nos pudiera llevar discutir y debatir sobre las fechas que tenemos para establecer cuando regresar a clases, pero también quiero que me entiendan que no es una decisión personal. No es un asunto de que el gobernador quiera, estamos tratando de hacer las cosas bien estamos haciendo un gran esfuerzo porque las decisiones se tomen en base a criterios técnicos y científicos”.

El mandatario hizo un recuento de los apoyos que se han entregado a colegios particulares y dijo que son más de 63 millones de pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)