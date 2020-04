Claro ejemplo de que no sólo no se han terminado las obras de la línea del tren ligero, sino de que nadie trabaja en ellas, en la estación de Plaza Patria y Zapopan, montones de tierra sobre el camellón central que llevan ahí más de un mes hablan del abandono de los trabajos, áreas de colado sin colar, varillas salidas, banquetas destrozadas, losetas tiradas y solo la presencia de 4 trabajadores son indicativo de que la Línea 3 del Tren Ligero no solo no se ha terminado sino que nadie trabaja en ellas incluso esta mañana no se observa una sola máquina. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)