A partir del próximo lunes, el Estado de México pasará al amarillo en el semáforo sanitario, así lo informa el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo.

“Gracias al esfuerzo de todas y de todos y a los avances en la vacunación, seguimos disminuyendo el ritmo de contagios y el número de hospitalizados, lo que nos permite continuar retomando las actividades. A partir del próximo lunes, en el Estado de México avanzamos al semáforo amarillo. Este es un paso muy importante y debemos de seguir siendo muy responsables”.

Por su parte, aunque también siguen bajando el número de contagios y hospitalizaciones, la Ciudad de México continuará en naranja. Sin embargo, igual que en la entidad mexiquense, seguirá la reapertura gradual de negocios, pero eso no significa, dice la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que debamos bajar la guardia.

“Pedirles a todos y a todas que aún cuando vamos muy bien, no dejen de seguir con las medidas preventivas. El que vayamos bien no significa que el covid 19 haya terminado”.(Por Arturo García Caudillo)