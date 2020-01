El presidente Andrés Manuel garantizó que los gobernadores que no acepten adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, seguirán recibiendo recursos para el sector salud.

A unas horas de que se venza el plazo para que los estados se sumen al Insabi, afirmó que las entidades que no firmen, tienen la responsabilidad de dar el servicio gratuito.

Aseguró que se no castigará a gobernadores del PAN que decidan no formar parte del nuevo modelo de salud, que sustituye al Seguro Popular.