A cuatro meses de que se cumplan siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que su administración sigue buscándolos y que ha solicitado la colaboración del Gobierno de los Estados Unidos.

“Ahora que hablé con la vicepresidenta de Estados Unidos le pedí, eran otros temas que estábamos tratando, pero la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar lo de Ayotzinapa me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de Estados Unidos, y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente. No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta”.

De hecho, agregó, Kamala Harris quedó de enviar el resto del expediente esta semana, con lo cual se confirma que sí hay cooperación entre ambos gobiernos.(Por Arturo García Caudillo)