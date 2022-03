Ante la negativa y falta de voluntad de la empresa Servicios Mineros San Pedro, para negociar el incremento salarial correspondiente al año 2021, la Sección 7 de Bermejillo Durango, colocó las banderas de huelga en la mina La Platoza, como explica el líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón.

>“Sí, estalló a las 12 del día, como estaba programada, la empresa no ofreció absolutamente nada y tenemos desde el 23 de noviembre que debió haberse cumplido la revisión del contrato, y pueso no. Y en estas últimas tres semanas la Secretaría y conciliadores también estuvieron interviniendo buscando un arreglo, pero la empresa se cerró completamente”.

Explica que esta actitud resulta inaudita, pues se trata de una empresa canadiense que no atraviesa por problemas financieros, a grado tal que el año pasado tuvo más de 70 millones de pesos en utilidades. La Mina la Platoza produce plata, zinc y fierro. (Por: Arturo García Caudillo)