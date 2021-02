El lateral de Chivas Alejandro Mayorga, quien regresó a Chivas y ya es titular, señaló que aún hay tiempo suficiente para que el equipo pueda mejorar y salir de la mala racha en la que se encuentra con tan solo 6 puntos de 18 posibles.

“Me causa intranquilidad, no me siento cómodo porque sé que el equipo está para mucho más. Estamos a tiempo para poder reaccionar, ir escalando en la tabla y meternos a pelear los primeros lugares”. Por otro lado, Mayorga habló sobre el hecho de que Chivas sea la base de la selección preolímpica: ”El que estemos siete o pueden ser hasta nueve jugadores de Chivas, obviamente eso llama la atención y es muy bueno, porque nos conocemos muy bien de mucho tiempo, llevamos jugando algo ya en Chivas. Nos conocemos todos muy bien y estar en Selección te da un mejor entendimiento, esa es la ventaja que yo le veo. Obviamente son ideas de juego diferentes, en unas semejantes, pero al final el conocer a los compañeros da un poco de ventaja, más porque con la pandemia no se ha podido conjuntar al cien por ciento”.

El Guadalajara entrenó en Verde Valle de cara al juego del lunes ante Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)