El ataque que sufrió el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en el municipio de Puerto Vallarta es algo lamentablemente para la población, aseguró el Cardenal Francisco Robles Ortega.

Indicó que el hecho demuestra lo vulnerable que pueden estar los ciudadanos que no cuentan con los recursos de protección que tienen algunos políticos.

“Es un lamentable acontecimiento para la vida de Jalisco y para la vida de nuestro país, si eso sucede a una persona que goza, vamos a decir, de algunos privilegios, entre comillas, de seguridad, qué podemos esperar los ciudadanos comunes ¿no?. Es muy, muy penosa está circunstancia”.

El prelado enfatizó que es importante que las autoridades revelen no sólo los motivos del ataque y quién lo realizó, sino también el castigo que se dará a los culpables. (Por Aníbal Vivar Galván)