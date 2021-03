Las vacunas contra el Covid-19 también llegarán a la población privada de la libertad en los diferentes centros carcelarios de Jalisco.

El Director de Prevención y Readaptación Social José Antonio Pérez Juarez indicó que del total de internos alrededor de mil 150 tienen 60 años o más.

Indicó que no debería tardar más de dos semanas la llegada de vacunas para cada uno de ellos.

“La conferencia nacional penitenciaria me requirió todos los datos incluyendo nombre de la población, de las personas privadas de su libertad, que estuvieran en el supuesto de mayores de 60 años para la vacunación, y todavía hace 15 días la doctora Gabriela Mena de la Secretaría de Salud Jalisco me volvió a requerir el mismo listado de las personas privadas de la libertad y de trabajadores en esa condición de mayores de 60 años.”

El Director de Prevención y Readaptación Social de Jalisco asegura que no hay un solo caso de contagio entre los internos a pesar que desde hace varios meses se permitieron otra vez las visitas.

(Por: José Luis Escamilla)