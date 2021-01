En 2021 el Ayuntamiento de Guadalajara no extenderá las zonas reguladas por parquímetros virtuales, no obstante, se terminará de implementar este modelo en la zona azulejera en Niños Héroes, donde comerciantes y vecinos han manifestado una férrea oposición.

La titular de Movilidad de Guadalajara, Tania Libertad Zavala, mencionó que la llamada zona 11, que también abarcará Federalismo y el ala sur del Parque de la Revolución, iba a comenzar a operar en enero, pero se suspendió por las nuevas restricciones sanitarias.

“Justo diseñamos el proyecto de la 11, a la altura de Niños Héroes pensando en su dinámica, es la zona que tiene más cargas y descargas en todas las zonas de Aquí hay lugar”.

Señaló que una de las principales quejas de los comerciantes es que los cajones de estacionamiento son reducidas y no caben los tráilers o camiones con mercancía, pero afirmó esto obligará a establecer nuevas dinámicas en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)