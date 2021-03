Se acerca la Semana Santa, y tal como sucedió el año pasado, en esta ocasión no habrá viacrucis masivos, pero los templos permanecerán abiertos con un aforo máximo del 50 por ciento, indica el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño.

“Sí se pueden llevar a cambio todas las celebraciones, con estas dos limitantes que entendemos muy bien. Que no sean masivas y también que el aforo de los espacios, sobre todo al interior de los templos sean del 50 por ciento”.

Gutiérrez Montaño reitera que la pandemia no ha terminado, por lo que continuarán mas medidas sanitarias durante todas las actividades, sobre todo, la sana distancia. (Por Gricelda Torres Zambrano)