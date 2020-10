El proceso electoral en Jalisco arranca mañana jueves 15 de octubre.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos la reforma electoral que proponía el arranque hasta enero de 2021 por la pandemia, el Instituto Electoral del Estado aprobó el calendario tal y como estaba estipulado, es decir, a partir de mañana 15 de octubre arranca el proceso para elegir presidentes municipales y diputados locales

Es la voz del consejera electoral, Brenda Serafín Morfín.

“La ciudadanía debe estar tranquila, no pondremos en riesgo la salud de nadie, pero también debemos tener una idea muy clara la democracia electoral y la participación ciudadana no deben ser un afectado más de la pandemia”.

Se calcula que se instalarán once mil casillas, y cerca de seis millones de personas conformarán el padrón electoral. (Por Mireya Blanco)