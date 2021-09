Este viernes 1 de octubre inicia la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Para esta ocasión, el Mayahuel de Plata al Cine Mexicano, será para la actriz Elsa Aguirre, quien en entrevista con Notisistema mencionó que este homenaje la hace valorar aún más su vida y trayectoria:

“Ya lo recibí aquí en Cuernavaca, es un alto honor porque valoro más mi vida, valoro más todo, entonces es un honor estar en un Festival Internacional de Guadalajara, es una respuesta a mi trayectoria, a mi vida, a todo esto que he vivido y que me siento feliz, me siento orgullosa, me siento muy bien”.

Además, Elsa Aguirre está por lanzar su libro biográfico que saldrá a la venta a finales de este año. (Por Katia Plascencia Muciño)