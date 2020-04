Este viernes el marcado del Mar, en Zapopan. lució lleno de clientes.

En plena contingencia sanitaria no se observaron medidas de prevención ni filtros sanitarios eficaces.

Los ocales comerciales no ofrecieron gel antibacterial a los clientes y no se guardaba la sana distancia para evitar contagios, además de que sólo la mitad de los clientes portaba cubreboca a pesar de que había una congregación de más de 50 personas.

Unos pocos locales lucieron cerrados. (Por Claudia Manuela Pérez)