Este viernes se realizará una audiencia de suspensión condicional en el caso de Miss Sonia, la maestra acusada de haber abusado sexualmente de un niño con discapacidad intelectual.

La abogada de Miss Sonia, Ana Paula Cámara, informó que se realizaron nuevos peritajes que podrían liberar de toda responsabilidad a la maestra. Indicó que los peritajes que presentó la parte acusadora no son los adecuados, y explica:

“Los dictámenes que presentaron ellos pues se realizaron de una forma ilegal porque nadie de la defensa estuvo presente. O sea, es un dictamen para otra cosa que no revela ningún indicio de que se haya cometido algún abuso sexual o sea, ese examen para eso no sirve”.

En caso de que la jueza avale la suspensión condicional, Miss Sonia podrá continuar con su proceso en libertad, y deberá acudir a firmar al juzgado. (Por José Luis Escamilla)