Al menos 25 mil personas más habrían muerto en el mundo por Covid-19, de acuerdo con un conteo de mortalidad de once países, realizado por el diario The New York Times.

Las cifras del documento incluyen a personas fallecidas por el Covid-19, como de otras causas.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que esto es comprensible, pues las autoridades pueden no tener la capacidad de contar todos los fallecimientos en un momento de crisis.