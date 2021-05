La mezcla de campañas y cantidatos que no han despertado el interés suficiente, así como el temor a la pandemia, podrían generar que el próximo seis de junio la participación de la ciudadanía en las urnas no alcance ni el 50 por ciento, considera el expresidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, David Gómez Álvarez.

“En esta ocasión creo que los ciudadanos están escépticos de salir a votar. Sienten que la política está demasiado enrarecida, que el cambio político no es real, que las opciones no son atractivas y eso podría llevarnos a una elección con una muy baja tasa de participación por debajo del 50 por ciento, alrededor del 45 por ciento”. (Por Gricelda Torres Zambrano)