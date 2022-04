Se espera que las subvariantes de la variante Ómicron de Covid-19 no afecten en gran medida a México ni a Jalisco, porque hay cierta inmunidad por los altos contagios que se registraron en la tercera ola a principios de este año y por la vacunación anti-Covid, considera el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso.

“Mira, las nuevas variantes que se están detectando, particularmente en Europa son sublinajes o subvariantes de la variante Ómicron original, entonces lo que hemos descubierto a la fecha es que si son un poco más contagiosas, pero no son más letales, ni más graves y que si uno ya se contagió con una variante anterior de la variante Ómicron, tiene cierta inmunidad, no permanente, pero temporal contra estas nuevas variantes”.

Recuerda que la pandemia sigue vigente y deben continuar los protocolos sanitarios como el uso del crubrebocas y la aplicación de gel antibacterial. (Por Claudia Manuela Pérez)