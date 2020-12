El tabaco, los refrescos y las gasolinas sufrirán, a partir de mañana, un aumento superior al tres por ciento, equivalente al ajuste inflacionario, así lo informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo único que va a aumentar son tabacos, 3.3 por ciento, esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación; bebidas azucaradas 3.3. Nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento, que no haya abusos; y los combustibles, la magna 3.3, premium 3.3, y el diésel 3.3, que es inflación. En términos reales no hay aumento”.

Asimismo, reiteró el acuerdo al que llegó su administración con las empresas productoras de maíz, Maseca y Minsa, para que el precio de las tortillas se mantenga y no sufra ningún aumento. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)