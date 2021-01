Los alumnos de niveles de educación básica que cambiaron de escuela privada al sistema público a causa de la pandemia no representan una cifra tan elevada, por lo que no se tiene una repercusión tan grande dentro del sistema que administra el gobierno estatal, aseguró el secretario de educación en Jalisco, Juan Carlos Flores.

“Fueron al rededor de 14 mil alumnos que pasaron del sector privado al público. Eso representa no más del cinco por ciento, cuatro por ciento, aproximadamente”.

Esta migración dentro del sistema educativo se dio, principalmente, entre los meses de agosto y octubre del 2020. (Por Aníbal Vivar Galván)