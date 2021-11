Estado de Estados Unidos retiró a las extintas FARC de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaban parte desde 1997, al asegurar que “ya no existe como organización unificada”.

La decisión se produce poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

No obstente, el Departamento de Estado aclara que la decisión no elimina cargos en Estados Unidos por narcotráfico y otros crímenes que existan o puedan surgir en el futuro contra exmiembros de la organización.