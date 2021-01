En un hecho inédito, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, solicitó a la Cámara de Diputados, retirar el fuero al legislador federal petista Mauricio Toledo, de quien presume, se ha enriquecido de forma ilícita, así lo expresa la fiscal Ernestina Godoy.

“Para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional en Coyoacán, ex diputado local, y actual diputado federal, y una vez que esto ocurra, esta fiscalía proceda penalmente en contra de esta persona, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito acreditado, con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio”.

Y es que, en una revisión de sus declaraciones patrimoniales, el ministerio público descubrió que el valor de sus bienes no corresponde a lo declarado, por lo cual procedió a la apertura de una carpeta de investigación. (Por Arturo García Caudillo)