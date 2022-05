El hombre encontrado el pasado fin de semana, calcinado dentro de un vehículo abandonado en el municipio de Tonalá, era el ex jugador de fútbol profesional Antonio Salazar, conocido por el apodo de “El Hulk”, de 33 años.

Aunque la fiscalía no ha confirmado la identidad de la víctima argumentando que están a la espera de los peritajes, el club Chivas confirmó a través de sus redes sociales que se trataba del ex jugador que militó con el equipo en dos períodos diferentes.

El cadáver del ex jugador fue encontrado dentro de un vehículo sobre una brecha que conduce a la presa El Cajón, en las inmediaciones del periférico nuevo y del Centro Universitario de Tonalá.

El cuerpo se encontraba dentro de la cajuela de un vehículo Cavalier modelo 2018.

La fiscalía no ha confirmado la identidad de la víctima, mucho menos las causas de muerte o posible móvil del crimen. (Por José Luis Escamilla)