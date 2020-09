Revela el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, sufrió un ataque en su casa, aunque sin mayores problemas.

“Fueron a tirarle al patio de su casa químicos, y lo protegimos. Es muy incómodo para quien no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario. Se le dio protección”.

Explicó que es el único caso de amenazas a un funcionario de su administración, excepto lo ocurrido con el Jefe de la Policía capitalina. Por otro lado, anunció que, aunque no tiene la fecha exacta, este mes visitará Bavispe, Sonora, donde se reunirá con los Lebarón, a quienes informará sobre los avances en la investigación sobre el asesinato de nueve de sus familiares. (Por: Arturo García Caudillo)