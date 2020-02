Tras el desahogo de la audiencia de imputación en un nuevo proceso judicial por irregularidades en la Secretaría de Salud, los ex titulares de la dependencia, Antonio Cruces Mada y Jaime Agustín González Álvarez, así como dos ex funcionarios más, decidieron apegarse al término de 144 horas para la vinculación a proceso.

En tanto, el juez dictó como medidas cautelares el resguardo domiciliario a Cruces Mada; mientras que a González Álvarez, Miguel Ángel Leyva Luna, ex director de Administración y Fernando Letipichia Torres, del Jurídico, deberán presentarse firmar al juzgado y no podrán salir del estado.

Se les vincula con una compra irregular de cámaras de seguridad que nunca se instalaron, anomalías por un monto de 25 millones de pesos.

Habla sobre el tema, Jaime Agustín González Álvarez:

“Estoy de acuerdo en que exista una fiscalía anticorrupción, estoy de acuerdo en que se acabe con la corrupción, lo que no estoy de acuerdo y difiero es en las imputaciones que se me están haciendo”.

Será hasta el martes a las 11:30 cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso de los cuatro ex funcionarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)