Exagentes de Tránsito bloquean esta tarde el cruce de la calle Corona y Juárez en el Centro de Guadalajara, inconformes porque a más de dos años y medio de su despido no han sido liquidados como marca la Ley.

Uno de los agentes viales explicó.

“Ya que no nos quieren atender una comisión para platicar con el señor Secretario de Hacienda Pública, que se supone que es el que no ha soltado los recursos para ser liquidados”.

Los agentes viales señalan que no se retirarán del cruce de avenida Juárez y Corona hasta no ser recibidos por una comisión. (Por José Luis Jiménez Castro)