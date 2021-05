Exagentes de Tránsito que hoy se manifestaron en la Secretaría de Transporte para exigir el pago de su liquidación cuestionan la manera de cómo se están haciendo las cosas en la actual Policía Vial, sin una cabeza, sin conocimiento en material de tráfico y vialidad, y sin ni siquiera conocer las calles y avenidas.

Uno de estos exagentes, así lo señala.

“Lo que sí te digo es que la persona que está, aquí, ahorita como jefa es una persona policía municipal, desconoce los procedimientos y me atrevo yo a retarla a que me diga los 17 puntos que debe de tomar en un accidente vial. Si los conoce aquí estoy afuera, que venga y que me los diga -¿A quién se refiere?- A la señora esta, ¿cómo se llama?, Minerva, no sé, no la conozco, no tengo el gusto. Lo que pasa es que mandan gente que no conoce, por eso estamos como estamos aquí en México, señores”.

Los exagentes de Tránsito se dijeron capacitados para afrontar la problemática vial en Guadalajara y sin embargo, hace tres años los despidieron injustamente de la Secretaría de Movilidad. (Por José Luis Jiménez Castro)