A pesar de que lanzó la convocatoria para que se inscribieran observadores externos que supervisaran el proceso para la selección del nuevo Contralor del Poder Legislativo, no hubo personas interesadas en hacer esta función, por lo que el examen que presentaron ayer los aspirantes no fue supervisado más que por personal del Congreso.

Habla la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, María Elizabeth Alcaráz Virgen.

“Tuvimos toda la apertura. Por parte de la Comisión publicamos nosotros el acuerdo para recibir y abrimos un registro para los observadores. Creo que de alguna manera, el hecho de que sea el titular de un órgano autónomo, interno del Congreso, me imagino que bajó el interés de participar como observadores dado que es un tema que probablemente a la ciudadanía no le de tanta importancia”.

Agregó que los únicos observadores registrados eran los dos representantes del Consejo de Participación Social que están contemplados en la convocatoria, sin embargo, no pudieron estar presentes en la aplicación del examen. (Por Aníbal Vivar Galván)