El ex director del Metro, Jorge Gaviño, denunció problemas e irregularidades de origen en la construcción de la Línea 12, las cuales le tocó constatar ya como titular del Sistema de Transporte Colectivo. Explicó que la rehabilitación que le tocó encabezar se hizo a fondo, por lo cual durante su administración no hubo mayor problema.

“Un servidor público es responsable de las acciones y omisiones que pueda tener en ese período de tiempo. Yo no tuve ninguna omisión que me ordenara cumplir la ley. La ley es muy clara, la norma son muy clara, los manuales de mantenimiento son muy claros y los cumplimos cabalmente. ¿Cuál fue el resultado que nosotros en esta administración no tuvimos ni un solo muerto. Desde luego no se nos quemó ninguna instalación no tuvimos ningún alcance de trenes”.

Por ello hizo un exhorto a la actual directora del Metro, para que asuma su responsabilidad. (Por Arturo García Caudillo)