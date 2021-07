Hasta el momento no existe ninguna investigación por la tragedia de la Línea 12, en contra de la ex directora del Metro, Florencia Serranía, asegura la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“¿Qué llevó a esta tragedia de la Línea 12 que vivimos hace pues se cumplen prácticamente dos meses?, para eso se contrató una empresa especializada que dio su primer dictamen y es muy importante que lean ese dictamen. Y lo que estamos dedicados ahora que es nuestra mayor concentración es a la rehabilitación de la Línea 12. Hay otras instancias que tienen que ver con las responsabilidades, esa es la Fiscalía General de Justicia, principalmente, y ellos les pueden dar la información. Hasta ahora sabemos que no hay nada con respecto a Florencia Serranía”.

Aseguró que contrario a los rumores, no hubo subejercicio en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante 2020, y por el contrario, hubo un incremento de 17 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)