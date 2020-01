Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que el cobro de servicios médicos o la falta de medicamentos es un asunto ideológico y que para acabar con eso se harán públicos los nombres de los responsables:

“Es una cuestión ideológica, es también una situación de mentalidad, ¿cómo que no se va a cobrar?, eso es populismo, paternalismo, ¿cómo no se va a cobrar la atención médica, cómo se van a entregar de manera gratuita las medicinas?, hay mucha gente que no coincide con esto y tenemos que respetarlos, pero se tiene que entender que nosotros planteamos que íbamos a llevar a cabo una transformación y vamos, estamos pensando en que se conozca, en dar más información sobre quienes son los responsables de que no falten las medicinas, para que en cualquier lugar del país,si hay desabasto se sepa, este es el responsable, incluso su teléfono, la forma de comunicarse con él”.

Y lo mismo para el caso de la falta de médicos y para los encargados del correcto funcionamiento de los hospitales, etcétera. (Por Arturo García Caudillo)