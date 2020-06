La falta de claridad en el catalogo de licencias de giro que se incorporó en el sistema de registro digital que habilitó el gobierno del estado para tramitar el distintivo Fase Cero provocó confusiones entre algunos comerciantes, que obtuvieron su calcomanía pero no pudieron abrir.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain, expone que en los protocolos de reapertura se habla de sectores como comercio y servicios, mientras que en los trámites de alta ante el sistema no se incorporaron los giros definidos, como aparecen en las licencias.

Estima que de los 90 mil negocios que podrán retomar actividades, solo lo harán entre 60 y 75 mil.

“Por ejemplo un gimnasio puso un concepto que pudiera ser complementario, por ejemplo, hay gimnasios que tienen cafetería y el reporte que tenemos es que algunos de ellos pyusieron cafetería y a la hora que lo visita el inspector se topa con la realidad, o viceversea, hubo sitios de negocio que hicierobn muy todo, que no les correspondía y sin embargo, el inspector les puso la calcomanía, son procesos humanos”

Insiste en que los municipios deben apostar a una homologación de sus catalogos de giros. (Por Mireya Blanco)