Como resultado del escándalo Cienfuegos, es urgente llevar a cabo una investigación profunda al interior del ejército, asegura el senador panista Damián Zepeda.

“Se tiene que hacer una investigación total al interior de la propia Secretaría, tanto interna, me refiero de los órganos internos, como de fiscalía, para ver si hay toda una red alrededor de ello, pero no solo eso, sino con acompañamiento internacional. Sí, claro que muestra una descomposición, pero incluyendo al actual, porque llevan dos años de gobierno y no había ni siquiera una investigación al respecto, ¿cómo es posible?”.

Por su parte, la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez, expresó.

“Se necesita hacer una investigación a fondo, porque los militares de hace cuatro años prácticamente son los actuales, salvo los que acaban de salir del Colegio Militar, pero de ahí en fuera, prácticamente el ejército es el mismo, y yo no puedo pensar que hayan pasado cosas sin que otros personajes estén involucrados”. (Por Arturo García Caudillo)