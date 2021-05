No queremos palabras, queremos hechos, sentenció el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, luego de la manifestación del pasado martes por el asesinato de los hermanos González Moreno y la desaparición en los últimos siete años, de 16 de sus estudiantes.

“No queremos palabras, queremos hechos. Lo que queremos es que no haya ni uno más. Son 16 estudiantes los que desde el 2014 hemos vivido violencia, desapariciones. Cinco de ellos han sido encontrados sin vida, once siguen desaparecidos”.

La semana pasada se registraron varias manifestaciones en Guadalajara, principalmente por el asesinato de los hermanos González Moreno, por el aumento de la inseguridad y para exigir la búsqueda efectiva de desaparecidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)